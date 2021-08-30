Минобороны обязали отремонтировать здание военного госпиталя в центре Рязани

Здание военного госпиталя 1829 года постройки находится на Первомайском проспекте, дом № 25.

Минобороны обязали отремонтировать здание военного госпиталя в центре Рязани. Об этом сообщила госинспекция по охране культурного наследия Рязанской области.

Владельцами здания военного госпиталя 1829 года постройки являются Центральное территориальное управление имущественных отношений и ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны.

Им вынесли предписание в связи с неудовлетворительным состоянием здания. Владельцы должны разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Здание военного госпиталя расположено в центре Рязани на Первомайском проспекте, дом № 25.

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