Минобороны обязали отремонтировать здание военного госпиталя в центре Рязани
Здание военного госпиталя 1829 года постройки находится на Первомайском проспекте, дом № 25.
Минобороны обязали отремонтировать здание военного госпиталя в центре Рязани. Об этом
Владельцами здания военного госпиталя 1829 года постройки являются Центральное территориальное управление имущественных отношений и ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны.
Им вынесли предписание в связи с неудовлетворительным состоянием здания. Владельцы должны разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Здание военного госпиталя расположено в центре Рязани на Первомайском проспекте, дом № 25.
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