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В Рязани новое здание онкодиспансера может не открыться к сентябрю
В начале года из-за санкций начались проблемы с закупкой оборудования для больницы. Новых поставщиков уже нашли, но на некоторые позиции до сих пор не проведены госзакупки.

В Рязани новое здание онкодиспансера может не открыться к сентябрю. Об этом в четверг, 14 июля, на встрече с врио губернатора Павлом Малковым сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат Андрей Макаров.

Он рассказал, что в начале года из-за санкций начались проблемы с закупкой оборудования для больницы. Макаров отметил, что новых поставщиков уже нашли, но на некоторые позиции до сих пор не проведены госзакупки.

Депутат подчеркнул, что онкоцентр необходимо ввести к эксплуатацию как можно раньше, но есть вероятность, что это не получится сделать к сентябрю, как было запланировано ранее.

«С ситуацией надо жестко разбираться. Сегодня есть вопросы к организации этого процесса, а также всей системы здравоохранения. Тем не менее, несмотря на все сложности, запуск онкологического корпуса должен состояться», — отметил в свою очередь Павел Малков.

Напомним, что в Рязани с апреля 2020 года начали строить новое здание онкодиспансера. Ввести в эксплуатацию медучреждение планировали в сентябре 2022 года.