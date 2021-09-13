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Новый рязанский онкодиспансер построят с опережением графика на несколько месяцев
Об этом стало известно во время визита губернатора Николая Любимова и министра Вячеслава Меньшова на стройку.

Новое здание рязанского онкодиспансера строят с опережением графика на четыре месяца. Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября, во время визита губернатора Николая Любимова и министра Вячеслава Меньшова на стройку.

Губернатор отметил, что приехал на стройку, потому что объект сложный и «колоссально важный» для региона.

«Стройматериалы подорожали и много трудностей связанных с этим, но тем не менее строители молодцы, темп выдерживают, в две смены работают. Мы не просто так выезжаем на объект, нужно выяснить если есть трудности, проблемы, в чем надо помочь. Все рязанцы видели в каких условиях диспансер существовал в старом здании… Новое с супероборудованием позволит нам фактически замкнуть весь круг оказания высокотехнологичной помощи на рязанской земле», — подчеркнул Любимов.

Он пояснил, что после сдачи онкодиспансера планируется строительство следующего медицинского объекта первичной помощи. По словам Любимова, необходима большая поликлиника в Дашково-Песочне и еще ряд медучреждений.

Губернатор добавил, что во многих поликлиниках необходимо сделать ремонт и заменить оборудование, а в районных центрах расширить возможности оказания помощи.

Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов рассказал, что работы по возведению центра завершены на 100%

«В новом диспансере параллельно ведутся все сопутствующие инженерные работы: прокладка инженерных сетей водоснабжения, канализации, электрических сетей, ведутся вентиляционные работы, монтируется лифтовое оборудование. Кроме того по фасадным работам остался один корпус из трех, планируем его закончить в ноябре. В этом году стоит задача выполнить отделочные работы на 90-95%. Для этого все есть, на объекте достаточно рабочих сил порядка 600-700 человек», — добавил Меньшов.

Площадь объекта 38 тысяч 670 квадратных метров. В здании девять рабочих этажей, еще два технические (подвал и верхний этаж).

Стоимость объекта — 5 миллиардов 746 миллионов рублей. Из них 4,7 миллиарда — из федерального бюджета, а 1,96 миллиарда из регионального бюджета. В сумму входит также стоимость медицинского оборудования (2,9 млрд рублей).

Ввести в эксплуатацию новый диспансер планируется в сентябре 2022 года.