В Рязанскую область приехал президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников

Президент всероссийской федерации плавания встретился с общественностью региона, рассказал об организации процесса плавания, перспективах этого вида спорта, поделился впечатлениями от участия в соревнованиях и дал напутствие юным спортсменам.

13 июля в Рязанскую область с рабочим визитом приехал президент всероссийской федерации плавания, четырехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР — Владимир Сальников. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Совместно с главой регионального минспорта Владиславом Фроловым Сальников посетил ФОК «Аквамед», экскурсию по которому ректор РязГМУ имени И. П. Павлова , президент региональной федерации плавания Роман Калинин.

Президент всероссийской федерации плавания встретился с общественностью региона, рассказал об организации процесса плавания, перспективах этого вида спорта, поделился впечатлениями от участия в соревнованиях и дал напутствие юным спортсменам.

Владислав Фролов рассказал, что в Рязани планируют построить 50-метровый бассейн на улице Космонавтов. Он отметил, что объект позволит более профессионально готовить юных пловцов для всероссийских стартов, а также самим организовывать и проводить крупные спортивные соревнования.