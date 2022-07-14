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Рязанцев предупредили о ливнях, сильном ветре и грозе
В четверг, 14 июля, на территории Рязанской области ожидается ливень, порывы ветра до 18 метров в секунду, гроза, в отдельных районах град.

Рязанцев предупредили о ливнях, сильном ветре и грозе. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 14 июля, в ближайший час и сохранением до конца суток в Рязанской области ожидается ливень, порывы ветра до 13-18 метров в секунду, гроза. В отдельных районах возможен град.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие два-три дня в Рязанской области прогнозируется «неспокойная погода».