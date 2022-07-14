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Вильфанд пообещал рязанцам «неспокойную» погоду
Специалист рассказал, что 14 июля в Рязанской, а также Ленинградской, Тамбовской, Костромской областях прогнозируются сильный дождь и гроза.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие два-три дня в Рязанской области прогнозируется «неспокойная погода». Об этом передает ТАСС.

Специалист рассказал, что 14 июля в Рязанской, а также Ленинградской, Тамбовской, Костромской областях прогнозируются сильный дождь и гроза. 15 и 16 июля непогода придет в Ростовскую область.

В Архангельской, Курганской, Магаданской, Свердловской, Челябинской области, на Камчатке, в Коми и Якутии ожидается жара до +36 градусов.

Также 15-16 июля в Приморском крае будет сильный дождь. По словам Вильфанда, за двое суток выпадет около 100 мм осадков, что составляет месячную норму.