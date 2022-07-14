Роман Петряев покинет должность зампреда правительства Рязанской области

На сайте регионального правительства Роман Петряев уже исчез из состава правительства региона.

Роман Петряев покинет должность зампреда правительства Рязанской области. Об этом рассказал собственный источник РЗН. инфо.

Полностью должность, которую до последнего времени занимал Петряев звучит как первый заместитель руководителя представительства правительства Рязанской области, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области — руководителя представительства правительства Рязанской области.

На сайте регионального правительства Роман Петряев уже исчез из руководящего состава. Судя по официальному сайту, возглавляет представительство Рязанской области вновь Алексей Кулаков.

Ранее, до назначения Романа Петряева, он руководил представительством региона.