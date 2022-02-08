Любимов подписал постановление о переходе Петряева на работу в представительство Рязанской области
Документ опубликован во вторник, 8 февраля.
Николай Любимов подписал постановление о переходе Романа Петряева на работу в представительство Рязанской области. Документ опубликован во вторник, 8 февраля.
Согласно нему, Петряев сохранит должность зампреда регионального правительства, однако он перестанет курировать социальные вопросы.
Ранее обязанности руководителя представительства Рязанской области исполнял Алексей Кулаков.