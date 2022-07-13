Вирусолог рассказал, как отличить оспу обезьян

Специалист отметил, что высыпания могут возникнуть в любом месте.

Врач-эпидемиолог Виктор Ларичев рассказал, как отличить оспу обезьян. Об этом он рассказал в интервью изданию « Подъем ».

Он сообщил, что главные симптомы заболевания — лихорадка и высыпания. Специалист отметил, что высыпания могут возникнуть в любом месте.

«Они могут, например, на одной руке только появиться и может казаться, что это аллергическое. Поэтому если есть и лихорадка, и высыпания, надо обратиться в медицинскую организацию», — рассказал врач.

Ларичев добавил, что медсообщество не пугает первый случай оспы обезьян в России. По его словам, гораздо опаснее заболеть коронавирусом вместе с оспой обезьян.

Специалист посоветовал не вступать в тесный контакт с тем, у кого выявили инфекцию.

«Обезьянья оспа, конечно, менее заразна, чем ветряная, краснуха и тот же ковид. Заразиться и ковидом, и сразу обезьяньей оспой — вот это вообще нехорошо», — заявил медик.

Напомним, в России подтвердили первый случай оспы обезьян у мужчины из Санкт-Петербурга, который был в Европе.