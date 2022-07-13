Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
25°
Чтв, 14
23°
Птн, 15
23°
ЦБ USD 58.53 -0.32 14/07
ЦБ EUR 58.9 0.14 14/07
Нал. USD 63.2 / 60.21 13/07 15:03
Нал. EUR 65.4 / 60.45 13/07 15:03
Новости
Публикации
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
3 671
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
9 482
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
12 389
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
20 940
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Вирусолог рассказал, как отличить оспу обезьян
Специалист отметил, что высыпания могут возникнуть в любом месте.

Врач-эпидемиолог Виктор Ларичев рассказал, как отличить оспу обезьян. Об этом он рассказал в интервью изданию «Подъем».

Он сообщил, что главные симптомы заболевания — лихорадка и высыпания. Специалист отметил, что высыпания могут возникнуть в любом месте.

«Они могут, например, на одной руке только появиться и может казаться, что это аллергическое. Поэтому если есть и лихорадка, и высыпания, надо обратиться в медицинскую организацию», — рассказал врач.

Ларичев добавил, что медсообщество не пугает первый случай оспы обезьян в России. По его словам, гораздо опаснее заболеть коронавирусом вместе с оспой обезьян.

Специалист посоветовал не вступать в тесный контакт с тем, у кого выявили инфекцию.

«Обезьянья оспа, конечно, менее заразна, чем ветряная, краснуха и тот же ковид. Заразиться и ковидом, и сразу обезьяньей оспой — вот это вообще нехорошо», — заявил медик.

Напомним, в России подтвердили первый случай оспы обезьян у мужчины из Санкт-Петербурга, который был в Европе.