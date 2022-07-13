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В Рязани планируют провести комплексную реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь»
В администрации города отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос комплексной реконструкции КДЦ «Октябрь», а не только входной группы, как планировалось в конце 2021 года.

В Рязани планируют провести комплексную реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

В администрации города отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос комплексной реконструкции КДЦ «Октябрь», а не только входной группы, как планировалось в конце 2021 года.

«Среди главных задач: реконструкция сценического пространства, создание условий для клубной, студийной, репетиционной деятельности», — говорится в сообщении.

Как пояснили в мэрии, для реконструкции нужны большие деньги. Поэтому в 2023 году они планируют начать работать над проектной документацией для участия в национальном проекте «Культура».

Напомним, в декабре 2021 года мэрия рассказала, что планирует отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Октябрь».