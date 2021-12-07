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В Рязани отремонтируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
Планируется отремонтировать фасад учреждения и входной группы, а также обустроить помещения.

В Рязани отремонтируют здание бывлшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщили в мэрии.

В здании кинотеатра находится МБУК «КДЦ «Октябрь».

В горадминистрации отметили, что планируется отремонтировать фасад учреждения и входной группы.

«Уже есть проектно-сметная документация и прорабатывается вопрос о необходимых объемах и источниках финансирования», — говорится в сообщении.

Дополнительно также проводят косметический ремонт входной группы и красят фасад. Кроме того, ремонтируются помещения внутри: фойе, хореографические классы, входы в зрительный зал, конференцзал и танцевальный зал.

Фото с сайта www.openarium.ru