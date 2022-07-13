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На бывшего врио главы администрации Рыбного Игоря Клюева завели уголовное дело
Об этом стало известно РЗН.инфо.

На бывшего врио главы администрации Игоря Клюева завели уголовное дело. Об этом в среду, 13 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

«Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении Игоря Клюева. В интересах следствия подробности пока не сообщаем», — сообщили в ведомстве.

Ранее Клюев занимал должность заместителя главы администрации Рыбного. Сообщается, что его назначил совет депутатов, который убрал с должности предыдущего врио мэра Галину Михайлицыну. Позже его сменила Галина Наумова, а потом — Юрий Зиновьев.