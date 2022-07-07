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В Рыбном назначили нового врио главы администрации
Временное исполнение обязанностей главы администрацией Галиной Наумовой прекратили.

В Рыбном врио главы администрации назначили Юрия Зиновьева. Об этом сообщил сайт муниципального образования.

Временное исполнение обязанностей главы администрации Галиной Наумовой прекратили.

Напомним, 31 мая на пост врио главы администрации Рыбного назначали Галину Михайлицыну, ее позже сменил Игорь Клюев, ранее занимавший пост замглавы горадминистрации. Как пишет «КП-Рязань», Клюева уволила Михайлицина. После врио главы администрации стала Галина Наумова.