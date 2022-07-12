После критики Малкова рязанцы рассказали о своем отношении к ЦПКиО

Большинство рязанцев признались, что парк им нравится. Однако высказали предложения, как его улучшить.

Жители Рязани поделились впечатлениями от Центрального парка культуры и отдыха. Корреспондент расспросил посетителей ЦПКиО, что нравится им в парке, а что нет. Опрос редакция решила сделать после того, как на прямой линии врио губернатора Павел Малков раскритиковал парк. Напомним, Малков заявил, что не считает парк современным пространством, а его дети сбежали из ЦПКиО от мошкары и отсутствия нормальных бесплатных аттракционов.

Большинство рязанцев признались, что парк им нравится. Однако высказали предложения, как его улучшить. Почти все респонденты сошлись во мнении, что зеленой зоне требуется уборка, необходимо постричь траву, спилить старые деревья и разобрать заброшенные строения.

Впрочем, с заброшенными строениями в городе дефицита нет. Чего стоит только одна бытовка «Водоканала», которую несколько лет горадминистрация не может убрать из парка Скобелева, несмотря на просьбы местных жителей

Анна, 20 лет, студентка:

— Парк хороший, чтобы развеяться, погулять, чтобы проводить время с детьми. Для них развлечений полно: батуты, центры, паровозики, прокат. Одних детей я бы не отпускала, потому что здесь есть всякие закоулки, непонятные места, крыши зданий, которые могут подвергнуть опасности молодых людей и детей. Здесь стоит покосить траву, привести в порядок деревья, дорожки, вымести старые листья, убрать мусор, поставить больше скамеек. Еще есть необорудованные улочки, которые ведут в какой-то лес — надо сделать ограждение у парка или все эти улочки асфальтировать.

Михаил, 33 года, инженер, и Дарья, 29 лет, медсестра:

— Нам нравится в этом парке. В последнее время здесь стало очень даже хорошо. Для детей есть зона с аттракционами, детские площадки — думаю, для детей этого достаточно. Есть некоторые проблемы, но это вопрос в основном к людям, а не к парку. Имеется площадка для собак, а все равно с собаками гуляют не на площадке. Около пруда нужен информационный щит, чтобы не кормили уток. Их же нельзя кормить хлебом, а люди этого не знают. Поставить щит — это же так просто.

Никита, 19 лет, студент:

— Парк хороший, его облагораживают в последнее время. Тут и для детей есть площадки, и в принципе погулять — самое то.

Тамара, 52 года, медицинский работник:

— Очень красиво, сохранена дикая природа — это очень хорошо, но все-таки хочется больше порядка. Ухоженности не хватает. Для детей мало аттракционов работает, мы буквально за полчаса на батуте попрыгали, постреляли в тире, больше пока ничего не видим.

Оксана, 37 лет, помощник воспитателя:

— Парку не помешала бы уборка. Газон скошен только в некоторых местах. Будет чисто — я думаю, люди перестанут мусорить. Может, в парке нужна охрана, чтобы вандалы ничего не портили. Детские площадки надо бы обустроить. Они в плачевном состоянии: устаревшие, разбитые, на каждой — грязный песок. Поставили батуты, но неизвестно, насколько они чистые. Так быть не должно.

Данила, 20 лет, студент:

— Отличный парк, я бы в нем ничего менять не стал. Есть деревья, белки. Для детей всякие развлечения — им этого хватит. Здесь все в полном порядке.

Валентина, 90 лет, пенсионерка:

— Мы постоянные посетители парка, и раньше сюда часто ходили, а теперь тут делать нечего, все разломали. Грязи очень много, сухих деревьев. Когда ветер, все скрипит, даже страшно идти. Очень неухоженное место, никто за ним не следит. Это не парк, а просто лес. На пруду обещали сделать фонтан, цветные лампочки, лодочную станцию — воду помутили два раза и ушли. Хорошо, что хоть беседки там плавают. Детские площадки есть, лыжи — вот и все развлечения для детей.

Алиса, 19 лет, студентка:

— Мне нравится, что здесь дикая природа сочетается с разными вещами, сделанными для детей. Есть детские площадки, маленькие пешеходные переходы. Есть лодочки, на которых можно покататься. Я думаю, детям это все очень нравится. Но если добавить что-нибудь еще, это навредит, получится уже не парк.

Марина, 45 лет, продавец:

— Нам здесь нравится, но стоило бы добавить аттракционов для детей постарше. А так здесь очень много игровых площадок, где детям можно развлекаться.

Александр, 19 лет, студент:

— Хороший парк, за последнее время сильно преобразился. Есть где провести время и нам, молодежи, и детям — полно детских площадок. Разве что мусорок мало, урны я бы добавил. А так, хороший парк.