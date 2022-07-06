Дети Малкова сбежали из рязанского ЦПКиО из-за мошкары и гнилых деревьев

Об этом врио губернатора рассказал во время прямого эфира.

Павел Малков рассказал, как его дети отреагировали на обустройство рязанского ЦПКиО. Этим он поделился во время прямого эфира, который прошел в среду, 6 июля.

Малков заявил, что не считает центральный парк культуры и отдыха в Рязани современным пространством.

Он также рассказал, что впервые посетил парк с детьми. Он оставил их на площадке, а сам решил обойти всю территорию. Когда вернулся — нашел детей сидящими у входа. Они рассказали, что им нечего было делать, так как кругом мошкара, гнилые деревья и платные площадки.

Ранее Малков согласился, что общественный транспорт Рязани похож на ржавое корыто.