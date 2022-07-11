Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России

Решение обойдется компании в 3,3 млн долларов.

Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России. Об этом пишет РИА Новости.

Шведская компания Electrolux Professional написала в своем пресс-релизе, что для нее продолжение деятельности в России в текущей ситуации невозможно. Бизнес производитель бытовой техники передаст местному руководству.

Решение обойдется компании в 3,3 млн долларов.

В России в штате Electrolux работают 25 сотрудников, а продажи в 2021 году составили 1% от общего объема.

Ранее о своем уходе с российского рынка объявила еще одна шведская компания IKEA.