Компания Electrolux покинула российский рынок

Бизнес она передала местным менеджерам.

Компания Electrolux покинула российский рынок. Об этом сообщается на сайте фирмы.

«Electrolux решила покинуть Россию и передать бизнес местному менеджменту, продав им дочернее предприятие», — указано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что передача дел российским менеджерам поспособствует «ответственному и контролируемому уходу». Компания не будет поставлять продукцию, также у нее нет производства в России. При этом проданную технику будет обслуживать новый владелец.

О потенциальном уходе Electrolux из России стало известно в июле.