Компания Electrolux покинула российский рынок
Бизнес она передала местным менеджерам.
Компания Electrolux покинула российский рынок. Об этом сообщается на
«Electrolux решила покинуть Россию и передать бизнес местному менеджменту, продав им дочернее предприятие», — указано в пресс-релизе компании.
Отмечается, что передача дел российским менеджерам поспособствует «ответственному и контролируемому уходу». Компания не будет поставлять продукцию, также у нее нет производства в России. При этом проданную технику будет обслуживать новый владелец.
О потенциальном уходе Electrolux из России стало известно в июле.