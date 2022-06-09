В Александро-Невском районе проведут вакцинацию птиц из-за куриного гриппа

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в личном хозяйстве 5 июня.

В Александро-Невском районе из-за куриного гриппа проведут вакцинацию птиц. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в личном хозяйстве 5 июня. В течение суток после покупки 60 бройлерных цыплят они погибли.

10 и 11 июня с 9:00 до 18:00 проведут массовую вакцинацию домашней птицы.

Адреса в Александро-Невском:

1 бригада: улицы Солнечная, Комсомольская, Гагарина, Новоселов;

2 бригада: улицы Невского, Южная, Скобелева;

3 бригада: улицы Мира, Кирюхина, Базарная, переулок Школьный;

4 бригада: улицы Почтовая, Набережная, Заводская, Кирпичная, Школьная, переулок Пионерский;

5 бригада: улицы Вокзальная, переулки Луговой, Рабочий, Полевой;

6 бригада: улицы Молодежная, Восточная, переулок Молодежный.

11 июня вакцинация пройдет на территории сельских поселений: