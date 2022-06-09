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В Александро-Невском районе проведут вакцинацию птиц из-за куриного гриппа
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в личном хозяйстве 5 июня.

В Александро-Невском районе из-за куриного гриппа проведут вакцинацию птиц. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в личном хозяйстве 5 июня. В течение суток после покупки 60 бройлерных цыплят они погибли.

10 и 11 июня с 9:00 до 18:00 проведут массовую вакцинацию домашней птицы.

Адреса в Александро-Невском:

  • 1 бригада: улицы Солнечная, Комсомольская, Гагарина, Новоселов;
  • 2 бригада: улицы Невского, Южная, Скобелева;
  • 3 бригада: улицы Мира, Кирюхина, Базарная, переулок Школьный;
  • 4 бригада: улицы Почтовая, Набережная, Заводская, Кирпичная, Школьная, переулок Пионерский;
  • 5 бригада: улицы Вокзальная, переулки Луговой, Рабочий, Полевой;
  • 6 бригада: улицы Молодежная, Восточная, переулок Молодежный.

11 июня вакцинация пройдет на территории сельских поселений:

  • 1 бригада: деревни Добрая Надежда, Ольховка, Владимировка, Норовка;
  • 2 бригада: села Нижний Якимец, Никольское;
  • 3 бригада: поселок Каширин улицы Молодежная, Весенняя, Набережная;
  • 4 бригада: поселок Каширин улицы Садовая, Мира; поселок Ленинский улицы Заречная, Береговая, Набережная;
  • 5 бригада: село Сергиевский Боровок;
  • 6 бригада: село Дмитриевский Боровок.