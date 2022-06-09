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Представитель Adidas опроверг информацию о возобновлении коммерческой деятельности в России
Ранее появилась информация, что российский магазин Adidas возобновит работу в сентябре.

В Adidas опровергли информацию о возобновлении коммерческой деятельности в России. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности», — сказала представитель германского концерна.

Ранее появилась информация, что российский магазин Adidas возобновит работу в сентябре.