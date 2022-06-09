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Российские магазины Adidas и Reebok возобновят работу в ближайшие месяцы
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что российские магазины Adidas и Reebok возобновят работу.

Как пишет источник, подразделение Reebok выкупил турецкая компания FLO Retailing. Как рассказали изданию, магазины вновь откроются в июле.

Торговые точки Adidas возобновят работу в сентябре. Как рассказали изданию сотрудники магазинов, их начальники «платят по всем договорам».

Также в публикации отмечается, что Adidas закрыл пять магазинов в Москве. Часть сотрудников сократили, а остальных перевели в другие точки. При этом во время перезапуска не будут продаваться новые модели.