Момент нападения на конвоира и пристава в ростовском суде попал на видео

Преступника задержали. Конвоира и пристава госпитализировали.

На видео попал момент нападения на конвоира и пристава в здании ростовского суда. Ролик опубликовал Telegram-канал « 112 ».

Подсудимый Иван Костюков напал на конвоира с заточкой и отобрал табельный пистолет. После этого он устроил перестрелку с приставом.

Преступника задержали. Конвоира и пристава госпитализировали.

Напомним, мужчину должны были судить за покушение на убийство.