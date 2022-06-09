Момент нападения на конвоира и пристава в ростовском суде попал на видео
Преступника задержали. Конвоира и пристава госпитализировали.
На видео попал момент нападения на конвоира и пристава в здании ростовского суда. Ролик опубликовал Telegram-канал «
Подсудимый Иван Костюков напал на конвоира с заточкой и отобрал табельный пистолет. После этого он устроил перестрелку с приставом.
Преступника задержали. Конвоира и пристава госпитализировали.
Напомним, мужчину должны были судить за покушение на убийство.