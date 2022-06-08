В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в здании Пролетарского райсуда

Пострадали два человека.

В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в здании Пролетарского райсуда. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в среду, 8 июня, примерно в 11:00.

По предварительной информации, мужчину должны были судить за покушение на убийство. После того, как его выпустили из автозака, он напал с заточкой на конвоира и ударил его в шею. После этого он схватил пистолет и выстрелил в пристава.

Как пишет Telegram-канал, подсудимого обезвредили выстрелом в руку. Раненый конвоир находится в тяжелом состоянии.