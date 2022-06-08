В рязанских ресторанах McDonald’s рассказали, как готовятся к открытию

Все точки закрыты, но внутри ресторанов горит свет и видно, что персонал занимается генеральной уборкой.

В Рязани рестораны быстрого питания McDonald’s постепенно готовятся к открытию и собираются убрать фирменную «М» с вывесок. Корреспондент РЗН. Инфо побывал в «Макдоналдсах» на площади Победы и Ленина, около автовокзала, в ТРЦ «Премьер» и около остановки «Университет МВД» и посмотрел, как обстоят дела.

Все точки закрыты, но внутри ресторанов горит свет и видно, что персонал занимается генеральной уборкой.

«Мы каждый день убираемся внутри. Пока от руководства не было точной даты об открытии сети ресторанов в нашем городе. Единственное, нам сказали убрать фирменную „М“ с вывесок», — прокомментировал сотрудник одного из McDonald’s.

Напомним, 7 июня Ксения Собчак рассказала о подготовке к открытию McDonald’s в Рязани. По информации СМИ, в столице рестораны откроются на День России, 12 июня.