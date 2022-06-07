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Стали известны адреса первых точек нового McDonald’s в Москве
Рестораны откроются 12 июня.

Стали известны адреса первых точек нового McDonald’s в Москве. Их опубликовал Telegram-канал SHOT.

Первые 15 точек расположатся по адресам:

  • Большая Бронная улица, дом № 29;
  • Улица Арбат, дом № 52, строение 1;
  • Улица Красная Пресня, дом № 31;
  • Ленинградское шоссе, дом № 63, корпус 1;
  • Улица Большая Дорогомиловская, дом № 8а;
  • Улица Большая Ордынка, дом № 21, строение 2;
  • Каширское шоссе, дом № 61/15;
  • Улица Покрышкина, дом № 2;
  • Улица Бутырская, дом № 77, строение 2;
  • Проспект Маршала Жукова, дом № 31, корпус 2;
  • Коломенский проезд, дом № 7Б;
  • Улица Люблинская, дом № 165, корпус № 1А;
  • Одинцово, Можайское шоссе, дом № 133;
  • Химки, Ленинградское шоссе, 30А;
  • Реутов, Носовихинское шоссе, дом № 12.

Отмечается, что рестораны откроются 12 июня.

Ранее стали известны цены обновленного меню McDonald’s в России.