Стали известны адреса первых точек нового McDonald’s в Москве
Рестораны откроются 12 июня.
Стали известны адреса первых точек нового McDonald’s в Москве. Их опубликовал Telegram-канал
Первые 15 точек расположатся по адресам:
- Большая Бронная улица, дом № 29;
- Улица Арбат, дом № 52, строение 1;
- Улица Красная Пресня, дом № 31;
- Ленинградское шоссе, дом № 63, корпус 1;
- Улица Большая Дорогомиловская, дом № 8а;
- Улица Большая Ордынка, дом № 21, строение 2;
- Каширское шоссе, дом № 61/15;
- Улица Покрышкина, дом № 2;
- Улица Бутырская, дом № 77, строение 2;
- Проспект Маршала Жукова, дом № 31, корпус 2;
- Коломенский проезд, дом № 7Б;
- Улица Люблинская, дом № 165, корпус № 1А;
- Одинцово, Можайское шоссе, дом № 133;
- Химки, Ленинградское шоссе, 30А;
- Реутов, Носовихинское шоссе, дом № 12.
Отмечается, что рестораны откроются 12 июня.
Ранее стали известны цены обновленного меню McDonald’s в России.