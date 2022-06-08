Рязанцы поделились подробностями съемок кулинарного шоу для «Первого канала»

Запись программы проходила на улице Почтовой в среду, 8 июня.

Рязанцы поделились подробностями съемок кулинарного шоу для «Первого канала».

По их словам, горожанам предлагали попробовать еду, приготовленную московскими шеф-поварами Георгием Трояном (ресторан «Северяне») и Антоном Ковальковым (Restaurant by Deep Fried Friends). Некоторые участники попали на съемки, просто проходя мимо.

В меню были, в частности, перепелка с перловкой и калинником и поросенок с молодым картофелем и свинушками. Отмечается, что их приготовили из местных продуктов. После этого горожанам предложили проголосовать за понравившееся блюдо.

По неподтвержденным данным, шоу должно выйти в эфире «Первого канала» в июле.

Напомним, съемки проходили в среду, 8 июня, на улице Почтовой.