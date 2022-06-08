В Рязани расширят улицу Зубковой

По словам замглавы управления благоустройства города Дмитрия Наумова, речь идет об участке в районе Ледового дворца.

В Рязани расширят улицу Зубковой. Об этом сообщил замначальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов в эфире областного радио.

По его словам, речь идет об участке в районе Ледового дворца. Там появится дополнительная полоса. Расширение планируют сделать за счет осевого ограждения с зеленой зоной.

При разработке проекта планируется учесть безопасное разделение потоков движения.

Наумов также подтвердил планы о расширении Касимовского шоссе. Он уточнил, что дорогу от улицы Тимуровцев до круга Мясокомбината «расширят минимум на одну полосу». Это позволит оборудовать «по две полноценные полосы в обе стороны на участках с левыми поворотами».

Обе реконструкции запланированы на 2023 год.