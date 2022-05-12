Сорокина: в 2023 году в Рязани расширят Касимовское шоссе

Мэр Елена Сорокина отметила, что для увеличения пропускной способности на перекрестке у «Глобуса» необходимо также провести ремонтные работы на прилегающих участках.

В Рязани планируют расширить Касимовское шоссе в 2023 году. Об этом в четверг, 12 мая, заявила мэр Елена Сорокина на заседании облдумы.

Депутаты подняли вопрос о реконструированном перекрестке у «Глобуса» и отметили, что пробка на дороге все равно образуется.

Мэр Елена Сорокина отметила, что для увеличения пропускной способности необходимо также провести ремонтные работы на прилегающих участках.

«Увеличить на одну полосу Касимовское шоссе и отремонтировать улицу Советская армия. Это основной план», — подчеркнула она.

По ее словам работы пройдут в 2023 году.