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Сорокина подписала постановление об объединении школ № 31 и № 9 в Рязани
Ранее глава рязанского минобра рассказала, что это решение позволит избежать перехода на работу в две смены и повысить зарплаты за счет сокращения административного персонала.

В среду, 7 июня, опубликовано постановление об объединении школ №№ 31 и 9 в Рязани. Документ подписала мэр города Елена Сорокина.

В документе говорится, что к школе № 9 на улице Советской Армии присоединят школу № 31 на улице Новоселов и переименуют образовательное учреждение в «школа N°9/31».

Объединением займется директор школы № 9 Елена Щипанова. Присоединение завершат до 30 августа.

Ранее глава рязанского минобра рассказала, что это решение позволит избежать перехода на работу в две смены и повысить зарплаты за счет сокращения административного персонала.

Фото с сайта школы № 31