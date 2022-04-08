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Ольга Щетинкина прокомментировала ситуацию с объединением школ №№ 9 и 31
Она отметила, что решение позволит эффективнее использовать площади учреждений.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина прокомментировала ситуацию с объединением школ №№ 9 и 31. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По ее словам, решение позволит эффективнее использовать площади учреждений, а также избежать перехода на работу в две смены. При этом педагогам удастся повысить зарплаты за счет сокращения ставок административного персонала. Также объединение позволит качественно организовать профильное обучение в 10 и 11 классах.

«Процесс реорганизации образовательных учреждений на территории Рязани не начинается с объединениях этих двух школ. Ранее были объединены 19 и 25 школа, 10 и 61. Опыт позволяет говорить об эффективности проделанной работы», — подчеркнула Щетинкина.

Помимо этого, министр отметила, что решение о реорганизации школ приняла мэрия Рязани (она является их учредителем). На этой неделе на педагоги получили ответы на свои вопросы на педсоветах. Начались родительские собрания, на которых представители администрации рассказывают об дальнейшем процессе обучения, а также отвечают на вопросы и выслушивают предложения.