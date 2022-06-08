Опубликована фотография с места обнаружения трупа таксиста под Рязанью

Тело мужчины нашли в Рыбновском районе в понедельник, 6 июня.

Издание « КП-Рязань » опубликовало фотографии с места нахождения трупа таксиста под Рязанью. Публикация появилась в среду, 8 июня.

Напомним, тело мужчины обнаружили в лесопосадке в Рыбновском районе ночью в понедельник, 6 июня. На трупе выявили гнилостные изменения, при этом следов насильственной смерти не было.

Следователи начали проверку по факту инцидента."Все вещи находились при мужчине. Следов борьбы ни в салоне автомобиля, ни рядом с машиной мы не обнаружили. Скончался мужчина за три дня до того, как его нашли", — сообщил журналистам следователь Даниил Ливнев.