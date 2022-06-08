Под Рязанью нашли труп таксиста, пропавшего несколько дней назад
Мужчина работал таксистом, он выполнял заказы из Рязани в Москву.
Под Рязанью нашли труп 48-летнего мужчины. Об этом пишет «
Труп мужчины нашли ночью 6 июня в машине, которая находилась в лесопосадке на территории Рыбновского района. На теле погибшего были гнилостные изменения, следов насильственной смерти не обнаружили.
Отмечается, что мужчина работал таксистом, он выполнял заказы из Рязани в Москву. Несколько дней водитель не выходил на связь. Его машину нашли по GPS.
Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.