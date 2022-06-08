Microsoft заявила о сокращении деятельности в России

Компания обещала выполнять договорные обязательства перед российскими клиентами.

IT-гигант Microsoft заявил о сокращении деятельности в России. Сообщение передало агентство Bloomberg .

«Мы продолжим выполнять договорные обязательства перед российскими клиентами, однако приостановка новых продаж остается в силе», — отметили в компании.

При этом представитель Microsoft заявил, что работа с сотрудниками, которых затронет сокращение деятельности, продолжается. В публикации речь шла о более, чем 400 работниках.

Напомним, компания Microsoft приостановила продажи продуктов на территории России в марте. Это связано с ситуацией на Украине.