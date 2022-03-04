Microsoft приостановила работу в России
Продажа товаров и услуг приостановлена из-за событий на Украине.
Microsoft приостановила работу в России. Об этом пишет «
Компания Microsoft сообщила, что приостанавливает продажу товаров и услуг на территории России из-за ситуации на Украине.
В сообщении также говорится, что компания тесно работает с правительствами США, ЕС и Великобритании и принятые меры соответствуют принятым санкциям.
В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».