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Microsoft приостановила работу в России
Продажа товаров и услуг приостановлена из-за событий на Украине.

Microsoft приостановила работу в России. Об этом пишет «Радио Sputnik» со ссылкой на официальное заявление компании.

Компания Microsoft сообщила, что приостанавливает продажу товаров и услуг на территории России из-за ситуации на Украине.

В сообщении также говорится, что компания тесно работает с правительствами США, ЕС и Великобритании и принятые меры соответствуют принятым санкциям.

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».