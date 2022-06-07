Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
19°
Срд, 08
20°
Чтв, 09
22°
ЦБ USD 61.11 -0.86 07/06
ЦБ EUR 64.87 -1.05 07/06
Нал. USD 64.16 / 64 07/06 09:10
Нал. EUR 68 / 70 07/06 15:21
Новости
Публикации
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
15 минут назад
29
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
4 часа назад
166
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
4 494
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
1 705
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Нижнем Новгороде подросток зарезал 12-летнего мальчика в подъезде дома
Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В Нижнем Новгороде подросток зарезал 12-летнего мальчика в подъезде дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 июня, на улице Куйбышева. 13-летний подросток несколько раз ударил ребенка ножом и скрылся. 12-летний мальчик умер от полученных травм.

Подростка задержали. Выяснилось, что мальчики были знакомы. Предположительно, между ними возник конфликт, погибший обижал подростка и не хотел с ним общаться.

13-летнего подростка поместили в центр изоляции несовершеннолетних. Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Telegram-канал SHOT пишет, что подросток напал на мальчика с ножом и арматурой. Он признался в убийстве и рассказал, что с погибшим они раньше учились в одной школе.

Также сообщается, что нападавший состоял на учете в психдиспансере и в последнее время учился на дому.

Позже появилось видео с места убийства мальчика.