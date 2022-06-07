В Нижнем Новгороде подросток зарезал 12-летнего мальчика в подъезде дома. Об этом
Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 июня, на улице Куйбышева. 13-летний подросток несколько раз ударил ребенка ножом и скрылся. 12-летний мальчик умер от полученных травм.
Подростка задержали. Выяснилось, что мальчики были знакомы. Предположительно, между ними возник конфликт, погибший обижал подростка и не хотел с ним общаться.
13-летнего подростка поместили в центр изоляции несовершеннолетних. Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
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Также сообщается, что нападавший состоял на учете в психдиспансере и в последнее время учился на дому.
Позже появилось видео с места убийства мальчика.