В Нижнем Новгороде подросток зарезал 12-летнего мальчика в подъезде дома

Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В Нижнем Новгороде подросток зарезал 12-летнего мальчика в подъезде дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 июня, на улице Куйбышева. 13-летний подросток несколько раз ударил ребенка ножом и скрылся. 12-летний мальчик умер от полученных травм.

Подростка задержали. Выяснилось, что мальчики были знакомы. Предположительно, между ними возник конфликт, погибший обижал подростка и не хотел с ним общаться.

13-летнего подростка поместили в центр изоляции несовершеннолетних. Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Telegram-канал SHOT пишет , что подросток напал на мальчика с ножом и арматурой. Он признался в убийстве и рассказал, что с погибшим они раньше учились в одной школе.

Также сообщается, что нападавший состоял на учете в психдиспансере и в последнее время учился на дому.

Позже появилось видео с места убийства мальчика.