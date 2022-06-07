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Появились кадры с места убийства пятиклассника в Нижнем Новгороде
В убийстве подозревают ровесника мальчика, с которым он учился с 1 по 4 классы.

Появились кадры с места убийства пятиклассника в Нижнем Новгороде. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео 12-летний мальчик у подъезда встретился с юношей в черной маске и зашел внутрь. Затем можно услышать крики. Спустя некоторое время из подъезда вышел человек, который постарался не попасть на камеру.

В убийстве подозревают ровесника мальчика, с которым он учился с 1 по 4 классы. Отчим убитого рассказал, что ему не было известно о конфликтах пасынка с приятелями, хотя ребенок обо всем ему рассказывал.

Напомним, нападавший состоял на учете в психдиспансере и в последнее время учился на дому. Подростка задержали.