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Рязанские волонтеры попросили помощи в поисках 84-летней пенсионерки
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» обратились к автомобилистам.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» попросил рязанских автомобилистов о помощи в поисках 84-летней Людмилы Тулиновой. Объявление появилось в группе ПСО в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры обратились к автомобилистам, проезжавшим по маршруту «Рязань-Мурмино-Семкино-Алеканово», а также ехавших через садовое товарищество «Волна» в Мурмино с 18:00 4 июня по 18:00 5 июня. Это связано с поиском Тулиновой.

Напомним, 84-летняя пенсионерка пропала 4 июня.