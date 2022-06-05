В Рязанском районе пропала 84-летняя пенсионерка

В поселке Мурмино Рязанского района пропала Людмила Николаевна Тулинова (Ульянова) 1938 года рождения. О поисках сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В поселке Мурмино Рязанского района пропала Людмила Николаевна Тулинова (Ульянова) 1938 года рождения. О поисках сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Женщина 4 июня не вернулась с прогулки в СНТ «Волна».

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, седые волосы. Одежда: черная кофта с длинным рукавом, черные трико, бежевая кепка, серо-голубые резиновые сапоги.