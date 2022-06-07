После гибели пенсионерки во время покоса травы в Ряжском районе возбудили уголовное дело

Женщина получила многочисленные травмы, в том числе ампутацию правой стопы. Ее доставили в больницу, где она умерла в этот же день.

После гибели пенсионерки во время покоса травы в Ряжском районе возбудили уголовное дело. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Следователь по особо важным делам Скопинского МСО Илья Степанов сообщил, что уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Инцидент произошел 4 июня в селе Марчуки-2. 59-летний местный житель за тракторе МТЗ-80 косил траву на обочине дороги и задел триммером 58-летнюю пенсионерку, которая находилась в траве. Она получила травмы, в том числе ампутацию правой стопы. Женщину доставили в больницу, где она умерла в этот же день.