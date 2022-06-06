В Ряжском районе пенсионерка умерла после того, как ее задел триммером трактор для окоса травы
Инцидент произошел в субботу, 4 июня, около 13:00 в селе Марчуки-2.
В Ряжском районе пенсионерка умерла после того, как ее задел триммером трактор для окоса травы. Об этом
Инцидент произошел в субботу, 4 июня, около 13:00 в селе Марчуки-2.
Трактор «МТЗ-80» с роторным триммером косил траву на обочине дороги и задел 58-летнюю женщину. ОТ полученных травм пенсионерка умерла в больнице.
Следователи Скопинского МСО начали проверку. Они установят обстоятельства произошедшего и дадут событию правовую оценку.