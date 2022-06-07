Павел Малков отреагировал на митинг жителей Заокского

Врио главы региона попросил коллег в ближайшее время пообщаться с жителями сел.

Во вторник, 7 июня, на заседании правительства врио губернатора Павел Малков отреагировал на ситуацию в Заокском и Коростово, где жители выступили против строительства песчаного карьера. Врио главы региона попросил коллег в ближайшее время пообщаться с жителями сел.

«Мне очевидно, что органы власти, профильные структуры не дорабатывают. Диалог отсутствует, разъяснительная работа не ведется. Поэтому я прошу, не откладывая, выехать на место и послушать людей, обсудить ситуацию, дать пояснения, все должны все четко понимать. Какие плюсы и минусы. Как будет обеспечена защита природоохранных зон и так далее», — подчеркнул Малков.

Врио губернатора отметил, что среди жителей Заокского поступает также много жалоб на дороги, инфраструктуру и соцобъекты.

Напомним, 2 июня, состоялся санкционированный митинг в парке Братства по оружию в Приокском против строительства песчаного карьера между селами Заокское и Коростово. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

На митинг, организованный жителями сел, никто из представителей рязанского правительства не пришел.