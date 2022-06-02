На митинг против строительства карьера в Заокском не пришел ни один чиновник рязанского правительства

Жители сел Коростово и Заокское пришли на митинг с плакатами-обращением к власти с надписями: «Спасите наши заливные луга», «Мы против стройки здесь», «Это — не ваш бизнес! Это — наш дом!» и другими. Жители опасаются, что строительство песчаного карьера нарушит экологическую ситуацию в Рязанском районе.

В четверг, 2 июня, состоялся санкционированный митинг в парке Братства по оружию в Приокском против строительства песчаного карьера между селами Заокское и Коростово. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

Жители сел Коростово и Заокское пришли на митинг с плакатами-обращением к власти с надписями: «Спасите наши заливные луга», «Мы против стройки здесь», «Это — не ваш бизнес! Это — наш дом!» и другими. Жители опасаются, что строительство песчаного карьера нарушит экологическую ситуацию в Рязанском районе.

«Этим митингом мы хотим добиться от власти, чтобы они запретили строительство карьера. Иначе нам негде будет косить сено для коров, благодаря которым живем, и мы останемся без воды, так как понизиться уровень в наших скважинах», — прокомментировала жительница села Заокское.

«Если сейчас начнут копать карьер на 60 метров глубиной, то не только наше поселение останется без воды, но и вся Рязань. Потому что будет много мусора и грязи от техники, а там рядом находится водозабор» — рассказала жительница села Заокское.

На протяжении часа к микрофону выходили жители, которые требовали запретить строительство карьера. В конце мероприятия выступила глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова:

«Я хочу, чтобы наше правительство задумалось о том, что не надо доводить людей до митингов. Просто нужно их услышать. Не нужно продавать землю, не спросив жителей. Я буду бороться вместе с жителями и верю, что новый губернатор пересмотрит строительство в нашем поселение».

Жители сел надеялись до последнего, что на санкционированный митинг приедут представители власти: ни депутаты, ни чиновники не явились поговорить с рязанцами.

Митинг для жителей сел согласовали в Приокском у памятника братства по оружию. Изначально рязанцы хотели выступить в центре города на площади Ленина. Это место рязанцам занимать не разрешили. В мэрии им заявили, что на площади Ленина планируется другое мероприятие. Корреспондент РЗН. Инфо пытался уточнить в горадминистрации, что пройдет в центре города 2 июня. Мэрия на запрос не ответила. Корреспондент побывал на площади Ленина в запланированное время и не увидел никаких массовых мероприятий в это время.