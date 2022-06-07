Общественность Касимова поддержала установку памятника царице Сююмбике

Круглый стол прошел в понедельник, 6 июня.

Общественность Касимова поддержала установку памятника царице Сююмбике. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

В горадминистрации в понедельник, 6 июня, прошел круглый стол. На нем выслушали мнения противников установки монумента — депутата городской думы Валерия Камшилова и главы международной общественной организации «Русское Собрание» Анатолия Степанова. По их версии, «…фигура ханши Сююмбике, являвшейся одной из лидеров враждебной Москве партии в Казанском ханстве накануне его присоединения к России во времена Иоанна Грозного, намеренно героизируется как символ антироссийского сепаратизма».

Однако собравшиеся на круглый стол граждане не поддержали эти идеи. Так, руководитель национальной культурной автономии татар Ильдар Бикуев отметил, что в 2015 в Касимове прошла конференция, посвященная царице. Также ряд историков пришли к выводу, что Сююмбике умерла и похоронена именно в городе. После этого было принято решение о создании в Касимове сквера царица и установке памятника.

Ранее в различных Telegram-каналах появлялась информация о том, что жители города выступили против установки монумента правительнице Казанского ханства. Несмотря на это, открытие намечено на 10 июня. Оно пройдет в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.