Памятник царице Сююмбике в Касимове откроют в июне

В первой декаде июня в Касимове откроют памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике. Об этом рассказал на открытии праздника «Изге Болгар жыены» в Татарстане председатель ДУМ Р. Ф. Равиль Гайнутдин, сообщает ТАСС.

В первой декаде июня в Касимове откроют памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике. Об этом рассказал на открытии праздника «Изге Болгар жыены» в Татарстане председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин, сообщает ТАСС .

«9-10 июня на территории, где ушла из земной жизни царица двух ханств — Казанского ханства и Касимовского ханства, мы откроем памятник нашей царице, символу татарских женщин, наших мусульман — Сююмбике. Напротив Ханской мечети в Касимове», — сказал Гайнутдин во время открытия праздника, посвященного дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Сююмбике — одна из последних правительниц Казанского ханства в XVI веке, в 1551 году она была выдана царю Ивану Грозному и провела последние годы жизни в Касимове.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре сквера установили постамент в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой. Макет памятника выполнил заслуженный художник РФ, скульптор Вениамин Сидоренко. Фигуру Сююмбике планируют отлить из бронзы.