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Путин пригрозил ударами по новым объектам в случае поставок на Украину ракет из США
Президент России Владимир Путин завил, что в случае поставок на Украину американских дальних ракет будут последствия. Он рассказал об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин завил, что в случае поставок на Украину американских дальних ракет будут последствия. Он рассказал об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Путин подчеркнул, что поставки американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники, «ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути».

«Если они будут и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил российский президент.

Ранее США обещали передать Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS при условии, что их не будут использовать для обстрелов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично пообещал выполнять это требование.

Напомним, накануне Путин высоко оценил мощность российских систем ПВО в рамках специальной военной операции на Украине.