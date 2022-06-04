В России продлили режим ограничения полетов до 12 июня

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 12 июня. Об этом в субботу, 4 июня, сообщается на сайте Минтранспорта.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 12 июня. Об этом в субботу, 4 июня, сообщается на сайте Минтранспорта России.

Ограничения касаются полетов на юг и в центральную часть России.

Самолеты не принимают аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Воронежа, Белгорода, Курска, Брянска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.

Напомним, режим ограничений ввели и продлевают с начала специальной военной операции на Украине.