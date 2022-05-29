Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлили

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 6 июня. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 6 июня. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Таким образом, действующий режим ограничений в 11 аэропортов продлен с 31 мая до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени.

Напомним, полеты ограничиваются в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.