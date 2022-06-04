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В центре Гамалеи рассказали о тяжелом течении оспы обезьян у ряда пациентов
Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, у каких пациентов оспа обезьян может протекать тяжелее. Об этом вирусолог рассказал ТАСС.

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, у каких пациентов оспа обезьян может протекать тяжелее. Об этом вирусолог рассказал ТАСС.

По его словам, переносить оспу обезьян сложнее могут пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе легочными и сердечными.

Также Альштейн отметил, что болезнь опаснее для младенцев и стариков.

«При наличии хронических болезней (сердечных, легочных) любые инфекционные заболевания, в том числе и оспа обезьян, могут протекать тяжелее. Опасным обстоятельством является наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулез, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, наличие онкологических заболеваний, при лечении которых часто снижается иммунитет», — добавил он.

По словам Альтштейна, на ход течения у человека оспы обезьян влияет также количество и качество вируса. Если человек заражается от животных, то болеет тяжелее, летальность пациентов может достигать 1-10%. Центральноафриканский вариант вируса более опасный, но сейчас распространяется западноафриканский вариант.

«Что касается людей, которые заболевают не в Африке, при заражении от больного человека — заболевание обычно течет довольно легко, летальность очень низкая», — подытожил вирусолог.

По информации Роспотребнадзора, в России сейчас нет случаев заражения оспой обезьян. Также известно, что в российские регионы направят тест-комплекты для выявления этого вируса.