Роспотребнадзор: в российские регионы направят тест-комплекты для выявления оспы обезьян

Комплекты позволят провести 100 тысяч ПЦР-исследований для выявления инфекции.

В российские регионы направят тест-комплекты для выявления оспы обезьян. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется, что тест-комплекты разработал государственный научный центр «Вектор».

Комплекты позволят провести 100 тысяч ПЦР-исследований для выявления инфекции. Они определяют наличие патогена за несколько часов.