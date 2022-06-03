В центре Москвы застрелили 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте.

В центре Москвы застрелили 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Неизвестный подбежал к мужчине, трижды выстрелил в спину и голову из пистолета с глушителем. После киллер скрылся.

Бизнесмен погиб на месте. Отмечается, что его сопровождала 22-летняя девушка.

По версии Telegram-канала, убийство могло быть заказным. Отмечается, что в Армении бизнесмена разыскивали за тяжкое преступление. Утром пятницы, 3 июня, стало известно, что подозреваемого задержали.

Фото — Telegram-канал SHOT.