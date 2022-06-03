Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве
Тело Ованеса Камаряна нашли в четверг, 2 июня.
Следственный комитет России подтвердил задержание подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом сообщило
По ее словам, задержанным оказался мужчина 1998 года рождения. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Помимо этого, следком возбудил дело об убийстве.
Напомним, инцидент произошел вечером в четверг, 2 июня. На Комсомольском проспекте нашли труп бизнесмена Оганеса Камаряна.